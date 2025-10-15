Volatility Shares dépose un dossier pour le premier ETF à effet de levier 5X potentiel aux États-Unis

Volatility Shares, un émetteur de fonds négociés en bourse, a déposé mercredi une demande de lancement d'un total de 27 ETF à fort effet de levier, dont le tout premier ETF 5x proposé pour le marché américain, à un moment où l'on s'inquiète de plus en plus du gonflement des prix des actifs alors que les marchés poursuivent leur ascension.

Un objectif de 5x signifie qu'un ETF chercherait à quintupler le rendement quotidien d'une action sous-jacente.

Les actions individuelles concernées comprennent les poids lourds de la technologie Tesla TSLA.O , Nvidia NVDA.O , AMD

AMD.O , Amazon AMZN.O et Palantir PLTR.O , qui représentent certains des plus grands bénéficiaires des hausses du marché alimentées par les dépenses en IA.

La liste comprend également Coinbase COIN.O et le pionnier de la trésorerie cryptographique Strategy MSTR.O , deux acteurs clés d'un secteur qui a produit des gains stellaires pour le marché des introductions en bourse cette année.

Volatility Shares a déposé une offre 3x et une offre 5x sur Strategy, où les émetteurs existants ont eu du mal à gérer un produit 2x. Jusqu'à présent, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé les ETF à effet de levier sur une seule action avec un maximum de 2x.

"Il faut désigner un indice de référence et l'utiliser pour calculer la "valeur à risque", c'est-à-dire la probabilité que le produit soit indûment risqué pour les investisseurs ou le marché", a déclaré Rahul Sharma, président du fournisseur de données financières Indxx, en faisant référence aux règles de la SEC concernant le lancement de tels produits.

M. Sharma a fait remarquer que la SEC a récemment modifié ses directives concernant les actifs pouvant être utilisés comme référence afin de faciliter l'obtention d'une autorisation, et que le rythme des nouveaux dépôts de demandes d'ETF à effet de levier s'est accéléré.

Selon StockTwits, il existe aujourd'hui quelque 900 produits à effet de levier, qui représentent 33 % de tous les nouveaux ETF, mais seulement 1 % des 12 000 milliards de dollars d'actifs du secteur américain des ETF.

Toutefois, les entreprises disposent d'une "grande latitude pour définir ces calculs", a déclaré David Nadig, président d'ETF.com.

Volatility Shares a refusé de commenter ses projets de calcul de la "valeur à risque".

Selon M. Nadig, l'impasse partisane à Washington a également fourni une certaine couverture pour le dépôt et le lancement potentiel de ces ETF.

"Si la SEC revenait et s'asseyait à son bureau, elle mettrait le holà. Dans le cours normal des affaires, on peut s'attendre à ce que ces fonds soient rapidement rejetés", a ajouté M. Nadig.

Une analyse des dépôts de la SEC effectuée par Reuters a révélé que Volatility a proposé que ses déclarations soient effectives 75 jours après leur dépôt. Ce type de changement de statut de dépôt en fonction du temps a déjà été utilisé par des entreprises cherchant à s'introduire en bourse pendant une fermeture.

Selon M. Sharma d'Indxx, les anciennes règles "empêchaient le lancement de certains des produits les plus volatils", tandis que les nouvelles orientations "introduisent davantage de risque systémique".

Les inquiétudes s'accumulent quant à l'imminence d'une correction, et les produits conçus pour amplifier la hausse pourraient finir par avoir le même effet en cas de krach.

Le marché des cryptomonnaies a connu les plus importantes liquidations de l'histoire , avec plus de 19 milliards de dollars effacés à travers des positions à effet de levier tard vendredi, après que le président américain Donald Trump a intensifié sa rhétorique commerciale à l'encontre de la Chine.

Les valeurs technologiques ne sont pas non plus à l'abri de tels chocs et des positions de marché à fort effet de levier peuvent amplifier la chute, comme on l'a vu vendredi, lorsque certains investisseurs à effet de levier ont été contraints de fermer leurs positions après que leur collatéral est tombé en dessous de certains seuils.

Un rapport de JPMorgan JPM.N a estimé que quelque 26 milliards de dollars de ventes d'ETF à effet de levier à la clôture de vendredi ont fait chuter le marché dans son ensemble.

"Ces produits sont un très mauvais moyen d'obtenir ce type d'effet de levier", a déclaré M. Nadig.