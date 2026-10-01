Volantis lève 88 millions de dollars pour développer une technologie permettant de relier l'IA et les puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

La start-up Volantis, spécialisée dans les semi-conducteurs et basée à San Francisco, a annoncé jeudi avoir levé 88 millions de dollars de capital-risque afin de relever un défi majeur pour les puces d’IA en exploitant une technologie déjà présente dans des centaines de millions d’iPhones.

La limite fondamentale des puces d’IA, qu’elles soient fabriquées par Nvidia NVDA.O ou par des concurrents comme Advanced Micro Devices AMD.O , réside dans la capacité des composants de calcul d’une puce à communiquer avec les puces mémoire où réside le modèle d’IA et d’où les données sont transmises à la puce de calcul. Nvidia et AMD résolvent ce problème en entourant leurs puces de calcul de puces mémoire coûteuses à large bande passante .

Mais même les meilleurs produits actuels de Nvidia ne peuvent accueillir que huit de ces puces mémoire pour chacun de ses processeurs graphiques (GPU) en raison de la portée limitée des minuscules fils électriques qui relient les puces mémoire. Volantis affirme développer une méthode permettant de transmettre des données entre les puces de calcul et les puces mémoire à l’aide de faisceaux laser, ce qui élimine le problème de portée et permettrait de regrouper 220 puces mémoire autour d’un GPU.

Pour ce faire, Volantis exploite ce que l’on appelle des lasers à cavité verticale à émission par la surface, ou VCSEL. Si ces minuscules lasers peuvent paraître exotiques, ils alimentent les fonctionnalités de reconnaissance faciale de nombreux appareils Apple, qui a investi massivement dans le renforcement de sa chaîne d’approvisionnement au cours de la dernière décennie.

En combinant des composants relativement bien connus, Volantis espère éviter certains des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement liés au développement de puces d’IA et commercialiser l’année prochaine une puce qui accélérerait des tâches telles que le codage IA, a déclaré Tapa Ghosh, directeur général et cofondateur de Volantis, lors d’une interview.

« L’emballage de pointe mérite toujours le respect – ce n’est jamais anodin –, mais ce n’est pas nécessairement une nouveauté », a déclaré M. Ghosh. « Personne ne remportera de prix Nobel si notre projet aboutit, mais la bonne nouvelle, c’est que ce ne sera pas nécessaire. »

Ce tour de table a été mené par Lachy Groom, un vétéran de Stripe, et Abstract Ventures. John Doerr, qui a soutenu Google et Amazon.com à leurs débuts, y a également participé, tout comme VXI Capital, Triatomic et Susa Ventures. Ce tour de table comprend également des investissements d’investisseurs providentiels, notamment le podcasteur spécialisé en IA Dwarkesh Patel, le vétéran des puces d’IA Naveen Rao et le chercheur chez Anthropic Sholto Douglas.