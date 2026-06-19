Voile – L'équipe néo-zélandaise de SailGP rachetée par MSP Sports Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Smith

La société new-yorkaise MSP Sports Capital a acquis une participation majoritaire dans l’équipe néo-zélandaise de SailGP, ont annoncé vendredi les organisateurs de la ligue, venant ainsi enrichir un portefeuille de capital-investissement qui comprend déjà la X Games League et plusieurs clubs de football européens.

L'acquisition des Black Foils, dirigés par Pete Burling et Blair Tuke, plusieurs fois vainqueurs de la Coupe de l'America et médaillés olympiques, signifie que les 13 équipes nationales de la ligue sont désormais détenues par des partenaires stratégiques tiers, a indiqué SailGP dans un communiqué.

SailGP a été créée en 2019 par le fondateur d’Oracle, Larry Ellison, et le vétéran de la Coupe de l’America, Russell Coutts, selon un modèle économique de propriété centralisée pour les équipes, qui s’affrontent à bord de catamarans identiques de 50 pieds (15 mètres), dans le but de les faire passer sous propriété privée.

“Notre vision est simple: remporter des championnats, représenter la Nouvelle-Zélande au plus haut niveau et nous appuyer sur la culture de la voile inégalée de notre pays”, a déclaré Jeff Moorad, directeur général de MSP Sports Capital. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Burling et Tuke resteront co-directeurs généraux de l’équipe néo-zélandaise de SailGP , qui doit faire son retour sur la ligne de départ ce week-end lors de l’épreuve de SailGP à Halifax, au Canada, à bord d’un tout nouveau F50, après une collision à grande vitesse avec l’équipe française en février, au cours de laquelle plusieurs membres d’équipage avaient été blessés.

“C'est aujourd'hui une étape extrêmement importante pour les Black Foils – et le début d'un nouveau chapitre passionnant pour nous en SailGP”, a déclaré Burling, qui a quitté l'année dernière l'équipe néo-zélandaise de la Coupe de l'America pour prendre la barre de l'équipe rivale italienne Luna Rossa .