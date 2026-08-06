Infantino a encore un soutien

Des cafteurs ? Si Gianni Infantino finit tous seul, Patrice Motsepe sera à ses côtés. Le président de la FIFA, de plus en plus esseulé depuis l’annonce extravagante d’une possible vente des parts de la Coupe du monde à des actionnaires privés, compte ses soutiens sur les doigts d’une main. Il peut bénéficier de celui de la CAF . L’instance l’a « remercié pour son appui constant au football africain au fil des années. »

« Unanimité »

Réuni ce jeudi, son comité exécutif a « réaffirmé à l’unanimité son soutien » au boss de la FIFA dans un communiqué. La CAF s’éloigne ainsi des positions de l’UEFA et de la Concacaf. Gianni Infantino a présenté ses excuses et annoncé l’abandon du projet ce mercredi, lors d’une réunion de crise. « Il y a toujours des leçons à tirer, et nous continuerons à améliorer nos processus à la lumière de cette expérience, a positivé la CAF. Dans ce cas précis, il est toutefois important de souligner que, bien que des erreurs aient été commises, tout ce qui a été fait l’a été en pleine conformité avec le cadre réglementaire de la FIFA. » …

UL pour SOFOOT.com