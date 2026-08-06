Benfica, Beşiktaş et Anderlecht prennent une option pour les barrages

Milieu de semaine, c’est coupe d’Europe, même en vacances ! Pendant que la plupart des équipes européennes poursuivent leur prépa, d’autres ont croisé le fer ce jeudi soir, pour le compte des matchs aller du troisième tour préliminaire de qualification pour la Ligue Europa . À l’éreintant jeu des tours préliminaires, les fortunes sont diverses.

Il y a les équipes qui galèrent (coucou Lyon, pour la Ligue des champions) : avec l’ancien stéphanois Léo Pétrot, Anderlecht n’a battu le PAOK que d’un but (0-1) . Le match s’est déroulé en Grèce. Même écart pour Beşiktaş, contre les Tchèques du Hradec Králové (1-0) , puisque l’ancien monégasque Kassoum Ouattara a écopé d’un carton rouge en seconde période. Enfin, alors que la partie a été interrompue à cause de la pluie autrichienne, Salzbourg a pris une option en devançant Paphos, équipe de C1 la saison dernière, d’une courte tête (1-0) .…

UL pour SOFOOT.com