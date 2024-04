Communiqué de presse VOGO



Webcast à destination des actionnaires individuels à l'occasion de l'augmentation de capital avec maintien du DPS de VOGO.



VOGO organise une visioconférence ouverte à ses actionnaires et à tous les investisseurs individuels, dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). La visioconférence se tiendra le :



23 AVRIL 2024 À 18H00



À l'occasion de cette visioconférence, Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO, commentera les récents faits marquants de la Société, les principales modalités de cette augmentation de capital et répondra aux questions des actionnaires et des investisseurs.



Ceux-ci peuvent adresser leurs questions en amont de la visioconférence par mail à foucauld.charavay@seitosei-actifin.com