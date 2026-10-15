Communiqué de presse VOGO
Résultats semestriels 2026
Un chiffre d’affaires en forte progression (+15%)
Hausse de 39 % de la contribution des revenus TaaS récurrents
Amélioration de 48% du résultat net
Nouvelle hausse de 15% du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2026
Une solide dynamique commerciale portée par le Sport et l’Industrie
Sur le premier semestre 2026, le chiffre d’affaires de VOGO atteint 6,1 M€, en progression de +15% par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution confirme l’accélération de la dynamique commerciale de VOGO, avec un second trimestre en croissance de +16%, après un premier trimestre déjà en progression
de +13%.
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