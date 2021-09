VOGO : Premier semestre 2021. Evénements récents et perspectives.

Communiqué de presse VOGO



Premier semestre 2021



• Chiffre d’affaires en hausse de plus de 89%

• Un EBITDA positif hors filiale US

• Une situation financière sécurisée : 7,9 M€ de trésorerie au 30 juin



Evénements récents et perspectives



• Acquisition de Crescent Comms : position renforcée dans l’univers du sport professionnel et extension du rayonnement international

• Très bonne visibilité pour la fin de l’exercice



Une solide dynamique commerciale qui se confirme



Comme annoncé en juillet, sur les six premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires ressort à 4,3 M€, en progression de 89% par rapport au premier semestre 2020. Cette croissance est portée

par la division Sport (70% de l’activité) en hausse de 124% avec la multiplication des succès commerciaux des gammes destinées aux professionnels, VOKKERO et VOGO SPORT.