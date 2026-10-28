Communiqué de presse VOGO
VOGO obtient la certification Instant Replay System de la FIBA (Fédération Internationale de Basketball)
Une nouvelle reconnaissance internationale qui renforce le positionnement de VOGO dans l’assistance vidéo à l’arbitrage et ouvre de nouvelles perspectives de développement commercial
Cette reconnaissance par la FIBA (Fédération Internationale de Basketball), instance dirigeante du basketball mondial, constitue une nouvelle étape dans le développement de VOGO. Après l’obtention de certifications FIFA en 2023, cette nouvelle reconnaissance par une fédération sportive internationale de premier plan vient conforter l’expertise technologique du Groupe et soutenir ses ambitions de développement à l’international.
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