Fed : une pause n'est pas un revirement, mais les bons du Trésor deviennent intéressants

Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)

Commentaires de Jenny Zeng, CIO Fixed Income, en amont de la réunion de la Fed des 27 et 28 octobre 2026

• Nous prévoyons que la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion des 27 et 28 octobre.

• Une pause donnerait aux décideurs politiques le temps d'évaluer l'impact du resserrement des conditions financières déjà en cours.

• Pour les investisseurs, l'évolution la plus importante est que les bons du Trésor américain ont retrouvé de la valeur.

Nous prévoyons que la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion des 27 et 28 octobre. Après la hausse de 25 points de base de septembre, qui a porté la fourchette cible des Fed funds à 3,75-4,00 %, les décideurs ont de bonnes raisons de marquer une pause et d'évaluer dans quelle mesure le resserrement des conditions financières se répercute déjà sur l'économie.

Mais les investisseurs ne doivent pas confondre cette pause avec un revirement de cap. L'économie américaine est restée remarquablement résistante à la hausse des taux. L'inflation a repris de la vigueur, le marché du travail reste tendu, et les dépenses de consommation ainsi que les investissements des entreprises continuent de soutenir la croissance. La hausse des prix de l'énergie et les investissements importants liés à l'IA renforcent encore la pression inflationniste. Selon nous, cela signifie que la Fed a encore du travail.

Notre scénario central reste une hausse de 25 points de base en décembre, suivie d'un nouveau resserrement de 50 points de base au premier semestre 2027, portant la fourchette cible à 4,50–4,75%.

Pour les investisseurs, cependant, la question la plus intéressante n'est plus simplement jusqu'où les taux vont monter, mais ce qui est désormais intégré dans les cours des marchés obligataires. Aux rendements actuels, les investisseurs perçoivent un revenu réel correct en détenant des obligations d'État, tout en bénéficiant d'une certaine protection de leur portefeuille en cas de hausse de la volatilité des actions.

Cela ne signifie pas pour autant que nous anticipions une remontée durable des bons du Trésor. La croissance reste forte, les émissions sont abondantes et le contexte de l'offre et de la demande reste difficile. Mais les conditions requises pour détenir des bons du Trésor ont changé. Il n'est plus nécessaire qu'il y ait une forte baisse des rendements pour justifier leur place dans un portefeuille : le «carry» (rendement de portage) peut désormais jouer un rôle plus important.

Il y a un autre changement important. Une Fed prête à maintenir une politique restrictive devrait, à terme, contribuer à ancrer les anticipations d'inflation à long terme et à réduire la prime de risque d'inflation intégrée dans les obligations à plus longue échéance. Cela nous rend moins convaincus par l'hypothèse d'une pentification agressive de la courbe des taux.

La Fed pourrait marquer une pause en octobre, mais nous ne pensons pas que le cycle de resserrement soit terminé. Pour les investisseurs obligataires, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. La hausse des rendements et un engagement plus crédible en faveur de la maîtrise de l'inflation renforcent l'attrait des bons du Trésor américain.