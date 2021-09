Communiqué de presse VOGO



VOGO annonce ce jour l’acquisition de Crescent Comms.



Christophe Carniel, co-fondateur et Président Directeur Général de VOGO, déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir Crescent Comms au sein de notre Groupe. Sa compétence reconnue dans la prestation de services, son réseau d’experts ainsi que son implantation internationale vont nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance dans l’univers du sport et de conquérir de nouveaux marchés. Avec une présence historique au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’une ouverture naturelle sur le Commonwealth, cette acquisition concrétise nos ambitions sur ces régions, avec à la clé de formidables opportunités de développement. Partageant notre vision et nos valeurs le management de Crescent Comms rejoint l’entreprise et sera pleinement engagé avec nous dans la réussite de ce projet. Nous sommes impatients d’accueillir cette équipe talentueuse et de partager avec elle notre ambition. Cette nouvelle étape illustre parfaitement notre stratégie de déploiement à l’international et d’enrichissement de notre offre. »