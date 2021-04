VOGO : 2020 : Une agilité démontrée au cœur des nouveaux enjeux du Sport, de l'Industrie et de la Santé. 2021 : Une confirmation de la dynamique de croissance engagée en 2020.

Communiqué de presse VOGO.



2020 : Une agilité démontrée au cœur des nouveaux enjeux du Sport, de l'Industrie et de la Santé.



- Une année de croissance portée par l'intégration de l'activité VOKKERO

- Une accélération de l'activité et une forte amélioration des résultats à partir du second semestre

- Une position de trésorerie solide : 9,7 M€ au 31 Décembre 2020



2021 : Une confirmation de la dynamique de croissance engagée en 2020



Au titre de l'exercice 2020, VOGO enregistre un chiffre d'affaires en forte progression de 212% 5,6M€ par rapport à l'année précédente. Cette croissance intègre l'acquisition réalisée fin octobre 2019 de l'activité VOKKERO, dont la contribution au chiffre d'affaires s'est élevée à près de 4,5 M€ sur l'année.