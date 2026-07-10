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Vodafone : Xavier Niel rachète la participation d'E& pour 5,95 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 09:11

Le groupe émirati E& a annoncé la vente de sa participation dans Vodafone au groupe familial de Xavier Niel pour 5,95 milliards de dollars, mettant fin à son investissement dans l'opérateur britannique qui a ouvert en forte hausse ( 11%) ce matin à la Bourse de Londres.

L'opération valorise l'action Vodafone à 112,5 pence, soit une prime de près de 15% sur le dernier cours de clôture, et permettra à E& de dégager environ 1,3 milliard de dollars de liquidités.

Le groupe d'Abou Dhabi justifie cette cession par sa volonté de recentrer ses activités sur son coeur de métier. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.

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