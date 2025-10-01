Vodafone signe un nouveau partenariat stratégique avec Telenor
01/10/2025
Ce partenariat stratégique vise à tirer parti de la taille et des capacités mondiales des deux groupes dans les principaux domaines d'approvisionnement.
Telenor et Vodafone servent plus de 550 millions de clients dans 23 pays. Ce partenariat vise à créer de la valeur pour ces clients et à réaliser des économies. En outre, il permettra de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
Ninian Wilson, directeur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement du groupe Vodafone et DG de Vodafone Procure & Connect, a déclaré : ' En combinant notre envergure, nos empreintes complémentaires et nos compétences, nous allons générer des gains d'efficacité durables et une plus grande innovation pour nos clients. Dans le même temps, nous allons simplifier l'engagement de nos partenaires, en réduisant la charge administrative et les doublons dans un environnement de plus en plus complexe '.
Valeurs associées
|86,110 GBX
|LSE
|-0,06%
