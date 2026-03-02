 Aller au contenu principal
Vodafone s'associe aux satellites d'Amazon pour connecter des pylônes en Europe et en Afrique
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de téléphonie mobile Vodafone VOD.L a déclaré lundi avoir signé un accord avec Amazon Leo, le réseau satellitaire en orbite basse de la société américaine AMZN.O , pour connecter des pylônes mobiles 4G et 5G dans des zones reculées d'Europe et d'Afrique.

Amazon Leo offrira des connexions allant jusqu'à 1 Gbps en téléchargement et 400 Mbps en upload pour relier le réseau de Vodafone à des pylônes dans des endroits difficiles d'accès, ce qui permettra d'économiser les frais d'installation de la fibre, a déclaré Vodafone.

Vodafone commencera à utiliser Amazon Leo pour connecter des stations de base mobiles en Allemagne et dans d'autres pays européens cette année, avant de le déployer progressivement en Afrique par l'intermédiaire de sa filiale Vodacom VODJ.J .

Amazon Leo compte plus de 200 satellites en orbite et des centaines d'autres construits et prêts à être lancés, a précisé Vodafone.

Vodafone prévoit séparément d'offrir des connexions par satellite à ses clients utilisant des smartphones standard avec son partenaire AST SpaceMobile, mais n'a pas encore fixé de date pour le début des services.

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,0000 USD NASDAQ +1,00%
VODACOM GROUP
8,500 EUR Tradegate -2,86%
VODACOM GROUP
7,8814 USD OTCBB 0,00%
VODAFONE GROUP
113,525 GBX LSE -0,85%
