Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: réponses aux conclusions provisoires de la CMA information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 13:54









(CercleFinance.com) - Vodafone apporte des réponses suite aux conclusions provisoires de la CMA le régulateur de la concurrence au Royaume-Uni. La CMA estime en effet que ce projet pourrait significativement limiter la concurrence sur le marché britannique de la téléphonie mobile.



Vodafone et Three UK indiquent ne pas être d'accord avec les conclusions provisoires de la CMA selon lesquelles leur fusion soulève des problèmes de concurrence et pourrait entraîner des hausses de prix pour les clients.



'La fusion Vodafone/Three est une occasion unique de transformer l'infrastructure numérique du Royaume-Uni grâce à un investissement de 11 milliards de livres sterling' indique le groupe.



La direction de Vodafone estime qu'à tous points de vue, la fusion est favorable à la croissance, aux clients et à la concurrence.



'Elle peut et doit être approuvée par la CMA'.



Le groupe indique qu'il ne s'agit pas d'une décision définitive, et il est impatient de travailler avec la CMA pour obtenir son approbation.



Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone, a déclaré : ' Notre fusion est un catalyseur de changement. Il est temps de desserrer le frein à main de la connectivité du pays et de construire l'infrastructure de classe mondiale que le pays mérite. Nous proposons un plan autofinancé pour stimuler la croissance économique et réduire la fracture numérique au Royaume-Uni'.





Valeurs associées VODAFONE GROUP 77,58 GBX LSE +1,04%