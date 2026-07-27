Vodafone relève ses prévisions après un solide début d'exercice

L'opérateur britannique de télécommunications Vodafone ( 3,51 %) a entamé son exercice 2027 sur une note positive, soutenu par l'intégration de Three UK et la bonne tenue de ses activités de services. Au premier trimestre clos fin juin, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 10,29 milliards d'euros, en hausse de 9,7 % sur un an. Les revenus des services ont progressé de 9,8 %, à 8,63 milliards d'euros, tandis que l'EBITDA ajusté après loyers a atteint 2,93 milliards d'euros, en croissance de 6,7 %.

Le groupe attribue cette performance à la forte croissance de ses revenus de services ainsi qu'à la consolidation de Three UK, malgré un effet de change défavorable. Vodafone avait annoncé en mai le rachat de la participation de CK Hutchison dans la coentreprise VodafoneThree pour 4,3 milliards de livres sterling, renforçant ainsi sa présence sur le marché britannique.

En parallèle, sa filiale Vodacom a finalisé en juin l'acquisition d'une participation effective de 20% dans Safaricom, portant sa détention à 55%. Cette opération conduit le groupe à relever ses objectifs pour l'exercice clos fin mars 2027.

Vodafone prévoit désormais un Ebitda ajusté après loyers compris entre 13,0 et 13,3 milliards d'euros, contre une précédente fourchette de 11,9 à 12,2 milliards d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible ajusté de 2,6 à 2,9 milliards d'euros. Lors de l'exercice 2026, l'EBITDA ajusté après loyers s'était établi à 11,4 milliards d'euros.

"Après un bon début d'année, nous prévoyons d'atteindre le haut de notre nouvelle fourchette de prévisions", a déclaré la directrice générale Margherita Della Valle, précisant que ce relèvement intègre désormais la contribution des activités de Safaricom au Kenya et en Ethiopie.