Vodafone relève ses prévisions après l'acquisition de Safaricom

Vodafone VOD.L a relevé lundi ses perspectives pour prendre en compte son accord avec Safaricom et l'opérateur mobile a indiqué s'attendre à atteindre le haut de sa nouvelle fourchette de prévisions après un premier trimestre solide.

La directrice générale Margherita Della Valle a déclaré que le groupe britannique avait "bien commencé cet exercice financier", avec une croissance généralisée dans l'ensemble de ses activités, entraînant une hausse de 5,2% du chiffre d'affaires organique des services, stimulée par la Turquie et l'Afrique.

Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 6,2% au cours du trimestre grâce aux économies de coûts et à la croissance du chiffre d'affaires.

Vodafone a indiqué prévoir désormais un résultat d'exploitation ajusté de 13,0 à 13,3 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté de 2,6 à 2,9 milliards pour l'exercice se terminant fin mars 2027.

Les analystes s'attendaient à ce que l'opérateur relève ses prévisions après avoir pris le contrôle de Safaricom, société basée au Kenya, le mois dernier.

A la Bourse de Londres, l'action progressait de 3,8% vers 07h06 GMT.

(Rédigé par Paul Sandle; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)