Vodafone: la CMA émet des réserves sur l'accord avec Three

(CercleFinance.com) - L'Autorité britannique de la concurrence, la CMA, a fait part vendredi de ses réserves concernant le projet de fusion entre Vodafone et Three, deux des principaux opérateurs mobiles du pays.



A l'issue de son enquête approfondie ouverte au mois d'avril, la CMA estime que ce projet pourrait significativement limiter la concurrence sur le marché britannique de la téléphonie mobile.



Vodafone et CK Hutchison, le propriétaire de Three, avaient annoncé en juin 2023 leur intention de fusionner leurs filiales de téléphonie mobile au Royaume-Uni, respectivement Vodafone UK et Three UK.



Le rapprochement ramènerait le marché britannique à trois grands acteurs, aux côtés de 02 (Telefonica) et EE (BT), au lieu de quatre actuellement.



Dans ses conclusions, la CMA explique s'attendre à ce que l'opération se traduise par une hausse des prix des abonnements au détriment des consommateurs et à de moindres investissements dans la technologie 5G de dernière génération.



De leur côté, Vodafone et Three ont défendu ce matin leur projet, évoquant une opportunité unique en vue de transformer le paysage numérique en Grande-Bretagne.



Les deux groupes manifestent en partoculier leur désaccord avec la CMA concernant les tarifs des abonnements, soulignant que l'opération bénéficiera aux consommateurs.



Vodafone et Three rappellent par ailleurs que la décision de la CMA n'est pas définitive et qu'ils espèrent pouvoir travailler avec l'agence afin que leur mariage soit approuvé.



Insensible à toutes ces annonces, le titre Vodafone progressait de 0,8% vendredi matin à la Bourse de Londres.





