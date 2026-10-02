Vodafone grimpe sur un relèvement chez Berenberg

(Zonebourse.com) - Vodafone prend 2,4% à 127 GBX à Londres, profitant de propos positifs de la part de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 123 à 140 GBX dans le cadre d'une mise à jour de ses prévisions pour l'opérateur de téléphonie mobile.
Berenberg met en avant les solides résultats du 1er trimestre 2027, l'acquisition récente d'une participation de 49% dans VodafoneThree et la récente décision défavorable de la Cour de justice de l'UE concernant les hausses de prix passées, autant d'éléments qui le conduisent à mettre à jour ses prévisions.
"Nous avons également publié récemment une étude sectorielle dans laquelle nous estimons que Vodafone dispose désormais de davantage d'options stratégiques, notamment grâce à la possibilité d'une opération en Allemagne", précise en outre le broker allemand dans le résumé de sa note de recherche.
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