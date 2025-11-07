Vodafone et AST SpaceMobile prévoient de lancer une constellation de satellites pour l'Europe

Vodafone VOD.L et AST SpaceMobile

ASTS.O ont annoncé vendredi leur intention d'établir une constellation de satellites visant à fournir une connectivité satellite-smartphone pour des applications commerciales et gouvernementales à travers l'Europe.

Les entreprises ont déclaré que le centre opérationnel de la constellation serait situé en Allemagne, des sites potentiels près de Munich ou de Hanovre étant à l'étude.

Vodafone détient une participation de 2,17 % dans AST, selon les données compilées par LSEG.