Vodafone et AST SpaceMobile prévoient de lancer une constellation de satellites pour l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vodafone VOD.L et AST SpaceMobile
ASTS.O ont annoncé vendredi leur intention d'établir une constellation de satellites visant à fournir une connectivité satellite-smartphone pour des applications commerciales et gouvernementales à travers l'Europe.
Les entreprises ont déclaré que le centre opérationnel de la constellation serait situé en Allemagne, des sites potentiels près de Munich ou de Hanovre étant à l'étude.
Vodafone détient une participation de 2,17 % dans AST, selon les données compilées par LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer