Vodafone et Amazon signent un accord pour étendre la couverture mobile sur l'Europe et l'Afrique
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 13:52
Grâce à Amazon Leo, Vodafone peut déployer des stations de base 4G et 5G plus facilement et à moindre coût dans des zones auparavant non desservies.
S'appuyant sur une constellation de milliers de satellites, Amazon Leo permet aux opérateurs de télécommunications d'étendre et d'améliorer rapidement leur infrastructure réseau grâce à la connectivité par satellite. Il offre un réseau de liaison haut débit pour les sites cellulaires, avec des débits allant jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi.
Amazon Leo compte plus de 200 satellites en orbite et des centaines d'autres construits et prêts à être lancés.
Aux termes de ce nouvel accord, Vodafone utilisera Amazon Leo en Allemagne et dans d'autres pays européens. Par la suite, Amazon Leo sera progressivement déployé en Afrique via Vodacom.
Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : " La nouvelle constellation de satellites d'Amazon Leo soutient notre ambition d'offrir à tous les clients Vodafone une connectivité fiable et haut débit, où qu'ils soient. "
Valeurs associées
|112,475 GBX
|LSE
|-1,77%
