 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vodafone et Amazon signent un accord pour étendre la couverture mobile sur l'Europe et l'Afrique
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 13:52

Vodafone et Amazon Leo, le réseau Internet par satellite en orbite basse d'Amazon, ont signé un accord pour connecter de nombreux sites mobiles 4G et 5G supplémentaires pour les clients disposant d'une connectivité limitée en Europe et en Afrique.

Grâce à Amazon Leo, Vodafone peut déployer des stations de base 4G et 5G plus facilement et à moindre coût dans des zones auparavant non desservies.

S'appuyant sur une constellation de milliers de satellites, Amazon Leo permet aux opérateurs de télécommunications d'étendre et d'améliorer rapidement leur infrastructure réseau grâce à la connectivité par satellite. Il offre un réseau de liaison haut débit pour les sites cellulaires, avec des débits allant jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi.

Amazon Leo compte plus de 200 satellites en orbite et des centaines d'autres construits et prêts à être lancés.

Aux termes de ce nouvel accord, Vodafone utilisera Amazon Leo en Allemagne et dans d'autres pays européens. Par la suite, Amazon Leo sera progressivement déployé en Afrique via Vodacom.

Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : " La nouvelle constellation de satellites d'Amazon Leo soutient notre ambition d'offrir à tous les clients Vodafone une connectivité fiable et haut débit, où qu'ils soient. "

Valeurs associées

VODAFONE GROUP
112,475 GBX LSE -1,77%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank