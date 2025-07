Vodafone: essai de livraison par drone avec Manna information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce, dans le cadre d'un partenariat avec Manna Air Delivery en Irlande, avoir réussi à piloter à distance un drone de livraison sur plus de deux kilomètres grâce à son réseau mobile sur le site d'essai de Manna à Moorock, en Irlande.



Cette collaboration vise à démontrer comment la technologie mobile peut permettre un pilotage au-delà de la ligne de vue (BVLOS), permettant ainsi la livraison à domicile dans davantage de zones.



Lors de ce test, Vodafone a utilisé son réseau 4G pour recueillir les données télémétriques du drone et assurer sa trajectoire via des cartes de couverture mobile aérienne sécurisées.



Alan Hicks, directeur technique de Manna Drone Delivery, souligne que cette technologie permet d'' identifier et suivre les drones même hors de vue, renforçant la sécurité de nos systèmes de livraison du dernier kilomètre '.



Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une recherche plus large de Vodafone sur la manière dont le réseau mobile peut prendre en charge la communication entre plusieurs drones commerciaux pour leur permettre de voler en toute sécurité.



'Ce projet est d'autant plus important que le nombre de drones commerciaux en Europe devrait presque doubler pour atteindre 395 000 d'ici 2030, grâce aux progrès de la technologie des drones et à la demande croissante des consommateurs pour des livraisons à domicile rapides' explique le groupe.





