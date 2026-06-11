Vodafone : Barclays passe à neutre

La banque britannique a abaissé sa recommandation sur l'opérateur de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours à 110 pence, contre 120 pence auparavant, estimant que les difficultés persistantes du groupe en Allemagne continuent de peser sur ses perspectives. A la Bourse de Londres, l'action Vodafone évoluait peu ( 0,4% à 113,2 pence) dans le sillage de cette dégradation.

Le groupe prévoit désormais un nouveau recul de son EBITDA outre-Rhin au cours de l'exercice 2027, ce qui contraste avec la dynamique plus favorable observée sur d'autres marchés. Barclays estime ainsi que Vodafone reste confronté à un "coeur d'activité en contraction", alors que plusieurs opérateurs européens retrouvent le chemin de la croissance.

La banque se montre plus optimiste sur les perspectives au Royaume-Uni, soutenues par les synergies attendues du rapprochement avec Three UK, ainsi que sur les marchés émergents. Mais compte tenu du poids de l'Allemagne dans les résultats du groupe et des incertitudes entourant l'évolution du marché, elle considère que la décote dont pâtit actuellement l'action reste justifiée.