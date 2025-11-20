Vizsla Silver chute après la vente d'obligations convertibles pour 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions cotées aux Etats-Unis de la société canadienne Vizsla Silver Corp VZLA.N ont baissé de 12,6% en pré-marché à 4,08 dollars après une augmentation de capital ** La société minière a annoncé le prix d'un placement privé d'obligations convertibles à 5 % d'une valeur de 250 millions de dollars échéant en janvier 2031 ** Le prix de conversion initial de 5,84 $ est supérieur de 25 % au prix de clôture de 4,67 $

** VZLA a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour l'exploration et le développement du projet argent-or Panuco à Sinaloa, au Mexique, pour de futures acquisitions potentielles et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société prévoit également d'utiliser environ 40 millions de dollars pour des opérations d'achat plafonné afin d'atténuer la dilution; le prix plafond initial d'environ 10,51 $ représente une prime de 125 % par rapport à la dernière vente d'actions

** Les actions de VZLA cotées aux États-Unis ont clôturé mercredi en hausse de 2,9 %, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de 173% depuis le début de l'année