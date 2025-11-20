 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 007,49
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vizsla Silver chute après la vente d'obligations convertibles pour 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions cotées aux Etats-Unis de la société canadienne Vizsla Silver Corp VZLA.N ont baissé de 12,6% en pré-marché à 4,08 dollars après une augmentation de capital ** La société minière a annoncé le prix d'un placement privé d'obligations convertibles à 5 % d'une valeur de 250 millions de dollars échéant en janvier 2031 ** Le prix de conversion initial de 5,84 $ est supérieur de 25 % au prix de clôture de 4,67 $

** VZLA a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour l'exploration et le développement du projet argent-or Panuco à Sinaloa, au Mexique, pour de futures acquisitions potentielles et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société prévoit également d'utiliser environ 40 millions de dollars pour des opérations d'achat plafonné afin d'atténuer la dilution; le prix plafond initial d'environ 10,51 $ représente une prime de 125 % par rapport à la dernière vente d'actions

** Les actions de VZLA cotées aux États-Unis ont clôturé mercredi en hausse de 2,9 %, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de 173% depuis le début de l'année

Obligations

Valeurs associées

SPROTT
121,380 CAD TSX +0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank