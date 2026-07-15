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VivoSim Labs s'envole grâce à des prévisions solides et à un paiement d'étape versé par Lilly
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Le cours de l'action de la société de biotechnologie VivoSim Labs VIVS.O a plus que triplé pour atteindre 2,81 dollars avant l'ouverture du marché

** La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 500 % pour l’exercice 2027, portée par la demande pour ses services de tests de sécurité des médicaments

** Elle indique avoir reçu un paiement d'étape de 5 millions de dollars de la part d'Eli Lilly LLY.N après l'administration de la première dose à un patient dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire portant sur un médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin acquis par LLY auprès de VivoSim

** VivoSim pourrait percevoir jusqu’à 45 millions de dollars de paiements d’étape supplémentaires liés aux objectifs de développement et de vente du médicament

** VIVS affirme que ses modèles de tissus humains cultivés en laboratoire permettent de prédire les effets secondaires des médicaments et de réduire le recours à l’expérimentation animale

** Cette technologie attire les développeurs de médicaments travaillant sur les thérapies géniques et les médicaments à base d’anticorps – VIVS

** À la clôture d’hier, l’action VIVS affichait une baisse d’environ 54 % depuis le début de l’année

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