Morgan Stanley: Bénéfice en hausse au T2 avec le M&A et le "trading"

Le siège de Morgan Stanley, à New York

Morgan Stanley a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième ‌trimestre mercredi, dépassant les attentes de Wall Street, porté par une forte activité en matière de fusions et acquisitions, tandis que les ​incertitudes macroéconomiques lui ont permis d'enregistrer des revenus d'échanges en Bourse records.

Un environnement réglementaire clément et des marchés boursiers dynamiques ont aidé les dirigeants d’entreprises de tous les secteurs à conclure des opérations de grande envergure, générant ainsi une manne de commissions de conseil pour les ​banques d’investissement.

Ces méga-opérations ont contribué à porter la valeur totale des fusions et acquisitions annoncées à 2.800 milliards de dollars (2.450 milliards d'euros) au cours des six premiers mois de l’année, ​soit une hausse de 48% par rapport à l’année précédente et ⁠le total le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre depuis le début des statistiques de LSEG en 1980.

Morgan ‌Stanley a été le chef de file de l’introduction en bourse record de SpaceX, la société d’Elon Musk, évaluée à 2.000 milliards de dollars, une opération historique qui s’inscrit dans la reprise d’activité du marché américain ​des introductions en Bourse.

Le chiffre d’affaires de la ‌banque d’investissement de Morgan Stanley a bondi à 2,44 milliards de dollars, contre 1,54 milliard il ⁠y a un an, porté par une hausse des commissions de conseil en fusions-acquisitions.

Le résultat net attribuable à la banque d’investissement s’est établi à 5,58 milliards de dollars, soit 3,46 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,54 milliards, soit 2,13 ⁠dollars par action, un an ‌plus tôt.

RECORD POUR LA GESTION DE PATRIMOINE

Le chiffre d’affaires de Morgan Stanley dans le domaine de la gestion ⁠de patrimoine a atteint un niveau record de 8,9 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 7,8 milliards il y a ‌un an, renforçant ainsi le recours de la société à cette division pour compenser la volatilité potentielle de ses ⁠activités de négoce et de banque d’investissement.

Le total des actifs sous gestion, entre celle du patrimoine ⁠et celle des investissements, a atteint ‌un niveau record de 10.000 milliards de dollars au deuxième trimestre, réalisant ainsi un objectif majeur que la banque s’était fixé il ​y a plusieurs années.

Le chiffre d’affaires net s’est établi à 21,35 milliards ‌de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 16,79 milliards de dollars un an plus tôt.

LES ACTIVITÉS D'ECHANGES EN BOURSE RESTENT SOLIDES

Les marchés mondiaux ont ​traversé une période de forte turbulence au cours du trimestre, le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran ayant suscité des incertitudes quant à l’approvisionnement mondial en pétrole brut, ce qui a entraîné une forte hausse de ses cours.

La persistance d’une inflation ⁠élevée et l’évolution des anticipations en matière de politique monétaire ont également accru l’imprévisibilité, même si les principaux indices boursiers ont fait preuve de résilience.

Les clients ont effectué un volume plus important de transactions afin de se couvrir contre les risques et de tirer parti des fluctuations de prix, ce qui a stimulé les activités d'échanges en Bourse de Morgan Stanley.

L'action de la banque progressait d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse et son titre a gagné 28,5% en 2026.

(Rédigé par Pritam Biswas à Bangalore et Tatiana Bautzer à New York; Version ​française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)