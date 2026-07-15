Audition sous tension au Congrès pour le ministre de la Justice choisi par Trump

Todd Blanche, procureur général des États-Unis par intérim, prête serment lors d'une audition de la commission judiciaire du Sénat concernant sa nomination au poste de procureur général, au Capitole à Washington, le 15 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Todd Blanche, choisi par Donald Trump comme ministre de la Justice, a fait face mercredi au feu nourri de l'opposition démocrate dès le début de son audition au Sénat américain, chargé de confirmer la nomination de cet ex-avocat personnel du président républicain.

"Ce pays mérite un ministre de la Justice qui aime la Constitution davantage que n'importe quel président", a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin en préambule de l'audition de l'actuel ministre de la Justice par intérim devant la commission judiciaire du Sénat.

"Un ministre de la Justice soucieux de la sécurité de l'Amérique et de combattre la corruption, pas de satisfaire les griefs personnels du président", a ajouté le sénateur devant l'ex-avocat personnel de Donald Trump.

Todd Blanche, qui était N.2 du ministère de la Justice jusqu'au limogeage de Pam Bondi en avril, a défendu son bilan dans ses remarques d'introduction.

"Nous protégeons l'Amérique et ce n'est que le début", a-t-il affirmé.

Il suffit d'un seul vote républicain contre Todd Blanche, qui est en charge de cet intérim depuis que Pam Bondi a été remerciée en avril par Donald Trump, pour faire capoter sa nomination.

Et même en cas d'approbation par la commission judiciaire, sa nomination devra être confirmée par un vote devant l'ensemble du Sénat.

Epstein

Pour les démocrates, Todd Blanche est l'une des figures de proue de la campagne de représailles engagée par l'administration Trump contre les adversaires du président.

"En moins de 18 mois au ministère de la Justice, vous avez démontré que vous êtes toujours l'avocat personnel du président Trump", a lancé Dick Durbin lors de l'audition.

Todd Blanche lors d'une audition de la commission judiciaire du Sénat concernant sa nomination au poste de procureur général, au Capitole à Washington, le 15 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Les critiques se sont concentrées aussi sur le fonds dit "anti-instrumentalisation", défendu par Todd Blanche et qui visait à compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l'administration Biden, ainsi qu'à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches.

Le gouvernement a depuis abandonné ce projet sous la pression de la justice et des élus démocrates qui dénonçaient une "caisse noire".

Todd Blanche s'est aussi attiré les critiques de victimes de Jeffrey Epstein, qui l'accusent de manque de transparence et d'incompétence dans sa gestion de la publication du dossier d'enquête sur le criminel sexuel.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a défendu Todd Blanche mardi, affirmant que son ancien avocat faisait un "boulot phénoménal" comme ministre par intérim et que "chaque sénateur républicain" devrait voter pour le confirmer à ce poste de manière permanente.

Avant de rejoindre le ministère de la Justice l'an dernier, Todd Blanche était membre de l'équipe d'avocats du milliardaire lors de son procès à New York pour dissimulation de paiements à Stormy Daniels, ancienne star de films pornographiques.

"Desseins corrompus"

Il a également défendu Donald Trump dans les deux affaires fédérales engagées à l'encontre du républicain par le procureur spécial Jack Smith, l'une liée à la rétention de documents classés secret défense, l'autre à ses tentatives regardées comme illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, perdue face à Joe Biden.

Les deux affaires ont été abandonnées après la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2024.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, à Washington, le 19 mai 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé lundi ses collègues à rejeter la nomination de Todd Blanche.

"Todd Blanche a dévoué sa carrière à servir Donald Trump et particulièrement ses desseins corrompus", a déclaré depuis l'hémicycle le sénateur new-yorkais.

Le parti présidentiel possède la majorité à la commission judiciaire du Sénat, mais au moins deux membres républicains ont émis des réserves sur la nomination de Todd Blanche: le sénateur Thom Tillis, qui prendra se retraite dans quelques mois, et le sénateur John Cornyn, qui a récemment perdu l'investiture républicaine pour les élections de novembre après le soutien apporté par Donald Trump à son adversaire.

Plus de 1.200 anciens fonctionnaires du ministère de la Justice ont en outre signé une lettre ouverte pour s'opposer à la nomination de Todd Blanche, soulignant son limogeage de nombreux responsables perçus comme insuffisamment loyaux à Donald Trump.