Vivos bondit alors que le fabricant d'appareils s'associe à SoundHealth pour élargir son offre en matière de sommeil et d'allergies

5 février - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Vivos Therapeutics VVOS.O augmentent de 10 % à 1,65 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle distribuera les dispositifs de SoundHealth pour le sommeil et les allergies, y compris un dispositif portable autorisé par la FDA pour la congestion nasale et un nouveau bracelet qui utilise une thérapie basée sur le son pour aider les utilisateurs à dormir

** Le partenariat permet également à Vivos d'accéder à des outils de balayage facial et d'analyse de la voix pour aider à dépister les troubles du sommeil chez les patients

** La collaboration vise à élargir l'accès aux traitements non invasifs pour les problèmes respiratoires liés au sommeil, qui ne sont souvent pas diagnostiqués, selon la société

** Vivos développe des appareils pour l'apnée du sommeil; SoundHealth construit des outils de santé alimentés par l'IA

** Les actions ont baissé de 53 % en 2025