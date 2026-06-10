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Vivendi va former un recours devant la CJUE dans le dossier Lagardère
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 07:28

Vivendi indique qu'il va former, devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), un recours contre l'arrêt rendu par le Tribunal de l'UE qui a rejeté, la semaine dernière, un recours du groupe à propos de la prise de contrôle de Lagardère.

Pour rappel, le Tribunal de l'Union européenne a considéré, le 3 juin dernier, que l'illégalité d'une demande de renseignements de la Commission européenne n'était pas établie et a rejeté, par conséquent, le recours de Vivendi.

"Cet arrêt ne prononce pas de sanction à l'encontre de Vivendi et ne préjuge pas de l'issue de la procédure au fond initiée en 2023 par la Commission européenne à propos de la prise de contrôle du groupe Lagardère", précise le groupe de divertissement.

Vivendi va former un recours contre cet arrêt devant la Cour de justice de l'UE, rappelant à cet égard que, le 11 avril 2024, cette juridiction lui avait donné raison contre le Tribunal de l'Union européenne et la Commission européenne.

"En toute hypothèse, Vivendi entend faire valoir ses droits et mettre tout en oeuvre afin d'obtenir sa mise hors de cause définitive dans le cadre de la procédure initiée par la Commission européenne", affirme-t-il.

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