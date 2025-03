Vivendi: réduction de la participation dans TIM information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir franchi à la baisse, le 18 mars, le seuil de 20% des actions ordinaires et des droits de vote de TIM, pour détenir à cette date 19,32% des actions ordinaires et des droits de vote de l'opérateur télécoms italien et 13,87% de son capital.



Ce franchissement résulte de cessions d'actions sur le marché. Vivendi avait cessé de comptabiliser TIM comme une participation mise en équivalence à fin 2022 et indiqué son intention de céder sa participation dans de bonnes conditions financières.



A la suite de cessions supplémentaires de titres après le 18 mars, le groupe français, à la clôture du marché de vendredi dernier, détenait 18,37% des actions ordinaires et des droits de vote de TIM et 13,19% de son capital.





Valeurs associées VIVENDI 2,7620 EUR Euronext Paris 0,00%