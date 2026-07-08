Vivendi prend acte de la décision de la cour d'appel de Paris sur Bolloré

Le logo du groupe de médias français Vivendi à Paris

Le groupe Vivendi a ‌annoncé mercredi prendre acte de la décision de la ​cour d'appel de Paris "qui a considéré que Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlaient pas Vivendi".

L'action Vivendi a chuté de ​10% à l'ouverture après que cette décision a écarté, pour l'instant, la ​perspective d'une offre publique d'achat obligatoire ⁠de la part de Bolloré.

Suite à la décision rendue ‌en novembre par la Cour de cassation, la cour d'appel a rejeté l'argument selon lequel l'influence ​personnelle de Vincent ‌Bolloré, en tant que personnalité de premier ⁠plan, devait être assimilée à un contrôle, étant donné que le reste de l'actionnariat de Vivendi est largement fragmenté, ce ⁠qui restreint ‌les critères d'obligation d'offre publique d'achat aux droits ⁠de vote exercés.

Une autre cour d'appel avait auparavant ordonné ‌à Bolloré de lancer une OPA obligatoire sur ⁠Vivendi, une opération dont les analystes estimaient le ⁠coût entre six ‌et neuf milliards d'euros.

La plus haute juridiction civile française a ​annulé cette décision en ‌novembre et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

Le litige trouve son ​origine dans le démantèlement de Vivendi en 2024. L’investisseur minoritaire CIAM a fait valoir que cette restructuration ⁠avait renforcé l’emprise de la famille Bolloré sur le groupe, bien que Bolloré SE ne détienne que 29,9% des actions, soit juste en dessous du seuil français de 30% déclenchant une offre publique d’achat obligatoire.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Benoit Van Overstraeten)