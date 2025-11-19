 Aller au contenu principal
CAC 40
7 963,76
-0,05%
Vivendi, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 19 novembre 2025
information fournie par AOF 19/11/2025 à 12:14

(AOF) - Vivendi (-12,16%, à 2,542 euros)

Vivendi chute après des révélations d'un article en ligne du Monde. Le journal avance que, la Cour de cassation, qui doit se prononcer le 28 novembre, devrait "casser" l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril dernier qui avait contesté la scission de Vivendi en quatre entités. Si une cassation sans envoi était envisagée, cela signifierait que Vincent Bolloré, principal actionnaire de Vivendi, ne serait pas obligé de lancer une OPR (Offre publique de retrait) et n'aurait rien à débourser. La somme en question est estimée entre 6 et 9 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding spécialisé dans les contenus, les médias et les divertissements avec, pour principales participations : Gameloft, détenu à 100 %, Universal Music Group ou UMG (9,94 %), Banijay Group (19,21 %), MediaForEurope (19,78 %), Prisa (11,87 %) et Louis Lagardère (9,36 % des actions et 13,21 % des droits de vote) ;

- Chiffre d’affaires de 297 M€ Mds€ apporté quasi-totalement par Gameloft et réalisé à 50 % dans les Amérique et 34 % en Europe ;

- Ambition : création de valeur via des prises de participation de long terme dans des groupes de premier plan auxquels sont apportés l’expertise des équipes de la holding ;

- Capital contrôlé à 29,9 % (29,86 % des droits de vote) par le Groupe Bolloré, devant les salariés (2,32% et 3,34 %), le conseil de surveillance de 8 membres étant présidé par Yannick Bolloré et le directoire de 4 membres par Arnaud de Puyfontaine.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- après la scission du groupe fin 2024 et la sortie totale de Canal +, Havas Group et, celle, partielle, de Louis Lagardère Group, focus sur :

- restructuration opérationnelle et financière de Gameloft (293 M€ de revenus) et déploiement de l’offre, des jeux sur mobiles vers les PC, consoles et plateformes,

- accompagnement des participations et les cessions,

- innovation fondée sur l’émergence de créateurs locaux, sur l’offre de plateformes et d’incubateurs de création et sur l’investissement dans des sociétés innovantes ;

- Stratégie environnementale remaniée avec objectif 2035 vs 2018 :

- réduction de 71 % des émissions de CO2 des activités :

- réduction de 43 % de la totalité des émissions (transports, déplacements, déchets…) ;

- Bilan renforcé renforcé à fin juin avec le recul de la dette nette à 1,8 Md€ (vs 2,1 Mds€ face à des fonds propres de 4,59 Mds€ à fin décembre).

Défis

- Sensibilité boursière à la valorisation de UMG ;

- Incertitudes sur le traitement judiciaire de la scission de Vivendi, le groupe Bolloré portant devant la Cour de cassation et la Cour d’appel les décisions de l’AMF qui, le 18 juillet, a exigé le dépôt d’une offre de l’actionnaire majoritaire sur sa filiale à moins de 30 % (auxquels s’ajoutent 3,7 % d’auto-détention) ;

- Après un bénéfice net semestriel de 30 M€, la direction aborde 2025 avec « confiance malgré un contexte macro-économique tendu » ;

- Dividende 2024 de 0,4 € et poursuite du programme de rachats d’actions.

Valeurs associées

VIVENDI
2,5250 EUR Euronext Paris -12,75%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 12:14:00.

