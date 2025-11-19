Wall Street vue légère hausse avant Nvidia, l'Europe prudente

Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mercredi à mi-séance après quatre journées consécutives dans le rouge, les investisseurs attendant notamment les résultats de Nvidia dans un contexte de craintes de surévaluation de certaines valeurs technologiques.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,38% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 7.966,04 points vers 12h05 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,09%, le FTSEurofirst 300 prend 0,12% et le Stoxx 600, qui a enregistré la veille sa plus forte baisse journalière en plus de trois mois, avance de 0,15%.

Les craintes que le rally boursier autour de l'intelligence artificielle (IA) ne soit devenu une bulle seront mises à l'épreuve mercredi avec la publication des résultats trimestriels du géant américain Nvidia, groupe vedette d'un secteur qui suscite depuis des semaines des doutes en raison de ses valorisations élevées et de ses investissements colossaux.

Les valeurs technologiques européennes reculent légèrement (-0,1%) mercredi, après un repli de 1,8% la veille, dans l'attente du rapport Nvidia, qui devrait montrer un bond de plus de 56% du chiffre d'affaires pour le trimestre d'août à octobre, selon les données compilées par LSEG.

"De toute évidence, si (Nvidia) déçoit, ce serait le dernier clou dans le cercueil de l'engouement pour l'IA", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

La politique monétaire a également son mot à dire sur les séances difficiles des marchés d'actions, de nombreux responsables de la Fed ayant récemment émis des réserves sur une éventuelle baisse des taux directeurs en décembre. La publication à 19h00 GMT des "minutes" de la dernière réunion de la banque centrale américaine permettra d'en savoir un peu plus sur l'ampleur des débats après plus d'un mois sans données officielles en raison du "shutdown" de l'administration fédérale.

Dans la zone euro, l'inflationa ralenti en octobre comme prévu en première estimation, à 2,1% sur un an, selon les données définitives d'Eurostat publiées mercredi, ce qui renforce les paris que Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux directeurs à leur niveau actuel au moins jusqu'à la fin de 2026.

Au Royaume-Uni, la hausse des prix à la consommation est pour sa part ressortie à 3,6% en octobre, contre 3,8% en septembre, marquant son premier ralentissement depuis mai, ce qui devrait soulager quelque peu le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre (BoE).

"La voie est désormais libre pour une baisse des taux par la Banque d'Angleterre en décembre. L'inflation devrait continuer à se modérer à partir de maintenant, car la faiblesse du marché du travail signifie que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'estompent", écrit Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Kering recule mercredi de 2,65% en réaction à une note interne, dévoilée par Reuters, dans laquelle son directeur général, Luca de Meo, évoque un délai de plusieurs années pour redresser le groupe de luxe dont la marque phare Gucci connaît d'importantes difficultés.

Vivendi plonge de plus de 12% après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, le fonds activiste parisien CIAM.

Ailleurs en Europe, Jet2 avance de 2,38%, la compagnie aérienne à bas prix ayant fait état d'une hausse de son bénéfice d'exploitation intermédiaire sur fond de forte demande.

La société finlandaise Nokia, qui a annoncé mercredi ses nouveaux objectifs à moyen-terme, cède plus de 4%.

TAUX Les rendements sont en légère baisse mercredi dans la zone euro dans un contexte de prudence, la chute récente des marchés boursiers ayant stimulé la demande pour ces actifs refuge.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,3 point de base à 2,6965%. Le deux ans perd 1 point de base à 2,0122%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans cède 2 points de base à 3,4421%.

Au Royaume-Uni, le rendement du Gilt à deux ans, particulièrement sensible aux anticipations de taux d'intérêt, recule d'environ 4 points de base à 3,77%, après la publication des données sur l'inflation.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans ressort quasi inchangé à 4,1192%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui évolue à 3,5768%.

CHANGES Le dollar gagne 0,13% face à un panier de devises de référence avant la publication des résultats de Nvidia et de données clés aux États-Unis, tandis que l'euro grappille 0,04% à 1,1584 dollar.

La livre sterling perd 0,19% face au dollar après que l'inflation britannique a ralenti en octobre, renforçant les anticipations d'une baisse des taux par la BoE le mois prochain.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi dans un contexte de craintes d'une surproduction, mais la baisse est toutefois limitée en raison des attaques contre les infrastructures pétrolières russes.

Le Brent cède 1,8% à 63,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,88% à 59,60 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)