Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi passe outre les recommandations et augmente son dividende de 20% Reuters • 20/04/2020 à 20:23









par Mathieu Rosemain PARIS, 20 avril (Reuters) - Une écrasante majorité des actionnaires de Vivendi VIV.PA a approuvé lundi l'augmentation de 20% du montant du dividende pour l'année 2019, en dépit des appels à la modération lancés par le gouvernement français en pleine crise du COVID-19. Les grandes entreprises françaises cotées ont majoritairement décidé de supprimer ou de réduire leurs dividendes, ou encore d'entamer une réflexion sur le sujet dans le contexte actuel qui a conduit le gouvernement à élaborer des plans de soutien pour éviter des licenciements trop massifs. Parmi les groupes du CAC 40 .FCHI , Carrefour CARR.PA , LVMH LVMH.PA et Orange ont ainsi décidé de réduire leurs dividendes, tandis que Safran SAF.PA ou Airbus AIR.PA l'ont purement et simplement supprimé. Plus de 90% des actionnaires de Vivendi ont approuvé cette augmentation. Le groupe dirigé par Vincent Bolloré a annoncé lundi matin que son chiffre d'affaires avait augmenté de 4,4% à 3,87 milliards d'euros. Son titre a fini en hausse de 4,02% à la Bourse de Paris. (Mathieu Rosemain; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.