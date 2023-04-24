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Vivendi-Le CA au T1 en hausse à €2,29 mds
information fournie par Reuters24/04/2023 à 07:57

24 avril (Reuters) - Vivendi SE VIV.PA :

* VIVENDI : PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 2,29 MILLIARDS D’EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2023

* CHIFFRE D’AFFAIRES1 EN HAUSSE DE 3,3 % (+2,0 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS) PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022, EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

* PROGRESSION DE TOUTES LES ACTIVITÉS DE GROUPE CANAL+, EN PARTICULIER STUDIOCANAL (+13,6 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022)

* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VIVENDI2 S’ÉLÈVE À 2 290 MILLIONS D’EUROS, CONTRE 2 217 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE GROUPE CANAL+ S’ÉLÈVE À 1 478 MILLIONS D’EUROS, EN PROGRESSION DE 2,2 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’HAVAS S’ÉLÈVE À 611 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 3,5 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* SIGNATURE D’UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC IMI, FILIALE DE LA HOLDING FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % D’EDITI

* VIVENDI A CONCLU LE 23 AVRIL 2023 UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC INTERNATIONAL MEDIA INVEST A.S. (IMI), FILIALE DE LA HOLDING TCHÈQUE CMI FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % DU CAPITAL D’EDITIS

* CE PROJET RESTE SOUMIS, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, À L’INFORMATIONCONSULTATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL CONCERNÉES ET À L’OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES

Texte original bit.ly/3LmYVjE Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Gdansk Newsroom)

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