Vivendi-Le CA au T1 en hausse à €2,29 mds
information fournie par Reuters24/04/2023 à 07:57
24 avril (Reuters) - Vivendi SE VIV.PA :
* VIVENDI : PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 2,29 MILLIARDS D’EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2023
* CHIFFRE D’AFFAIRES1 EN HAUSSE DE 3,3 % (+2,0 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS) PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022, EN LIGNE AVEC LES ATTENTES
* PROGRESSION DE TOUTES LES ACTIVITÉS DE GROUPE CANAL+, EN PARTICULIER STUDIOCANAL (+13,6 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022)
* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VIVENDI2 S’ÉLÈVE À 2 290 MILLIONS D’EUROS, CONTRE 2 217 MILLIONS D’EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2022
* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE GROUPE CANAL+ S’ÉLÈVE À 1 478 MILLIONS D’EUROS, EN PROGRESSION DE 2,2 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022
* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’HAVAS S’ÉLÈVE À 611 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 3,5 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022
* SIGNATURE D’UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC IMI, FILIALE DE LA HOLDING FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % D’EDITI
* VIVENDI A CONCLU LE 23 AVRIL 2023 UNE PROMESSE D’ACHAT AVEC INTERNATIONAL MEDIA INVEST A.S. (IMI), FILIALE DE LA HOLDING TCHÈQUE CMI FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % DU CAPITAL D’EDITIS
* CE PROJET RESTE SOUMIS, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, À L’INFORMATIONCONSULTATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL CONCERNÉES ET À L’OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES
Texte original bit.ly/3LmYVjE Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA
(Gdansk Newsroom)
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