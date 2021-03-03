Vivendi CA 2020 en hausse de 1,2% à 16,09 milliards d'euros
Reuters•03/03/2021 à 18:10
3 mars (Reuters) - VIVENDI SA VIV.PA
* CORONAVIRUS: IL EST DIFFICILE À CE JOUR DE DÉTERMINER COMMENT LA PANDÉMIE IMPACTERA LES RÉSULTATS DE VIVENDI SUR L'EXERCICE 2021
* CORONAVIRUS: LES MÉTIERS LIÉS À LA PUBLICITÉ ET AU SPECTACLE VIVANT RISQUENT D'ÊTRE PLUS IMPACTÉS QUE LES AUTRES
* AU 31 DÉCEMBRE 2020, L'ENDETTEMENT FINANCIER NET DE VIVENDI A AUGMENTÉ DE 889 MILLIONS D'EUROS À 4,95 MILLIARDS D'EUROS
* EBITA 2020 EN HAUSSE DE 6,6% PAR RAPPORT À 2019 À 1,63 MILLIARD D'EUROS
* CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 EN PROGRESSION DE 1,2% PAR RAPPORT À 2019 À 16,09 MILLIARDS D'EUROS
* LE RÉSULTAT DES ACTIVITÉS AVANT IMPÔT ET INTÉRÊTS MINORITAIRES EN 2020 PROGRESSE DE 47,7% PAR RAPPORT À 2019 À 2,18 MILLIARDS D'EUROS
* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 22 JUIN 2021 SE PRONONCERA SUR LA PROPOSITION D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 0,60 EURO PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE FISCAL 2020
* LE DIRECTOIRE ENVISAGE UNE DISTRIBUTION, EN ACTIONS, DE 60% DU CAPITAL D'UMG AUX ACTIONNAIRES DE VIVENDI
Texte original [https://bit.ly/3kFqQfM] Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA
(Gdansk Newsroom)
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