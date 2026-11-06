Bardella accuse LFI de "tentation totalitaire" en voulant "fermer" CNews

Le président du RN Jordan Bardella à Orléans le 25 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Jordan Bardella a accusé vendredi La France insoumise de "tentation totalitaire" en voulant "fermer" la chaîne CNews et "empêcher" le Rassemblement national de s'exprimer.

"On a un mouvement politique qui, c'est vrai, peut se qualifier au second tour de l'élection présidentielle et qui n'aime pas la France", a lancé le chef du RN sur la chaîne CNews.

"Quand on veut fermer une chaîne de télévision comme CNews, on est habité d'une tentation totalitaire. Lorsque, comme le maire de Saint-Denis, on veut empêcher le Rassemblement national de pouvoir s'exprimer, on est pris d'une tentation totalitaire", a-t-il ajouté.

Après l'attentat raciste de Trappes (Yvelines), Bally Bagayoko a appelé à interdire de parole le RN pendant la campagne présidentielle "à partir du moment où ils tiennent des propos racistes".

Les députés doivent décider dans les prochains jours d'organiser ou non un débat devant l'Assemblée nationale après une pétition à succès demandant la fermeture de la chaîne CNews.

La pétition recueillait vendredi soir plus de 950.000 signatures. Le groupe parlementaire LFI est en première ligne dans cette démarche.

Jordan Bardella y voit "une frénésie accusatrice" qui "se traduit directement par l'appel à fermer une chaîne représentant des Français qui ne pensent pas comme Jean-Luc Mélenchon".

Si Marine Le Pen est élue présidente en mai 2027 et qu'il devient son Premier ministre, Jordan Bardella a par ailleurs précisé qu'il demanderait "à l'Union européenne l'inscription des milices antifas et de toutes les organisations d'ultragauche sur la liste des organisations terroristes".

L'ultragauche est accusée d'avoir alimenté les violences en marge des manifestations contre la vie chère le 17 octobre.

Elle est par ailleurs mise en cause dans la mort du militant d'extrême droite Quentin Deranque en février à Lyon.