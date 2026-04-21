information fournie par Reuters • 21/04/2026 à 07:49

Vivendi : CA +1,3% au T1 à 69 millions d'euros avec Gameloft

Le logo du groupe français de médias Vivendi à Paris

Vivendi ‌a fait état mardi ​d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% à taux ​de change et périmètre constants ​au premier trimestre, ⁠à 69 millions d'euros, ‌la holding française citant le succès de Gameloft.

Cette ​unité ‌de développement et d'édition ⁠de jeux vidéo, acquise en 2016 par Vivendi, ⁠réalise un ‌chiffre d'affaires de 68 ⁠millions d'euros sur ‌la période, selon ⁠un communiqué.

Au 31 mars 2026, ⁠l'endettement ‌financier net de Vivendi s'établit ​à ‌1,55 milliard d'euros contre 1,50 milliard d'euros au ​31 décembre 2025, tandis que ⁠le portefeuille de participations cotées s'élève à 4,43 milliards d'euros à fin mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)