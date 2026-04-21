Vivendi : CA +1,3% au T1 à 69 millions d'euros avec Gameloft

Le logo du groupe français de médias Vivendi à Paris
Vivendi a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% à taux de change et périmètre constants au premier trimestre, à 69 millions d'euros, la holding française citant le succès de Gameloft.
Cette unité de développement et d'édition de jeux vidéo, acquise en 2016 par Vivendi, réalise un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros sur la période, selon un communiqué.
Au 31 mars 2026, l'endettement financier net de Vivendi s'établit à 1,55 milliard d'euros contre 1,50 milliard d'euros au 31 décembre 2025, tandis que le portefeuille de participations cotées s'élève à 4,43 milliards d'euros à fin mars.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer