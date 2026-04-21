 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vivendi : CA +1,3% au T1 à 69 millions d'euros avec Gameloft
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 07:49

Le logo du groupe français de médias Vivendi à Paris

Le logo du groupe français de médias Vivendi à Paris

Vivendi ‌a fait état mardi ​d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,3% à taux ​de change et périmètre constants ​au premier trimestre, ⁠à 69 millions d'euros, ‌la holding française citant le succès de Gameloft.

Cette ​unité ‌de développement et d'édition ⁠de jeux vidéo, acquise en 2016 par Vivendi, ⁠réalise un ‌chiffre d'affaires de 68 ⁠millions d'euros sur ‌la période, selon ⁠un communiqué.

Au 31 mars 2026, ⁠l'endettement ‌financier net de Vivendi s'établit ​à ‌1,55 milliard d'euros contre 1,50 milliard d'euros au ​31 décembre 2025, tandis que ⁠le portefeuille de participations cotées s'élève à 4,43 milliards d'euros à fin mars.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VIVENDI
2,2300 EUR Euronext Paris +1,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank