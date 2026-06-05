 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Transparence salariale: un projet de loi transmis au Conseil d'Etat d'ici dimanche, annonce Farandou
information fournie par AFP 05/06/2026 à 16:31

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à la sortie du Conseil des ministres le 27 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à la sortie du Conseil des ministres le 27 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé vendredi la transmission d'ici dimanche au Conseil d'Etat d'un projet de loi sur la directive européenne de transparence salariale qui prévoit, selon le texte consulté par l'AFP, des sanctions en cas d'écart important et non justifié entre hommes et femmes à travail égal.

"Nous avons décidé de lancer le processus de fabrication de la loi: le projet de loi sera transmis au Conseil d'Etat au plus tard pour dimanche prochain, 7 juin", a déclaré M. Farandou sur France 2.

La date du 7 juin est la date-butoir pour inscrire dans le droit national ce texte approuvé en 2023 par les 27 Etats membres de l'Union européenne. La France, comme la grande majorité des pays européens, n'a pas réussi à tenir cette échéance en raison d'un agenda parlementaire dense et de divergences persistantes entre organisations syndicales et patronales.

"On va démarrer et j'espère qu'on pourra voter cette loi à la fin de l'année", a affirmé le ministre du Travail.

Le texte européen prévoit notamment que les entreprises précisent une fourchette de salaires dans leurs offres d'emploi et que les salariés aient le droit d'obtenir des informations sur les niveaux de rémunération de leurs collègues occupant un travail de "valeur égale" au leur, ventilés par sexe.

Ces éléments sont présents dans le projet de transposition, consulté par l'AFP, qui prévoit que les entreprises déclarent, avec des modalités différentes selon leur taille, les écarts de rémunérations entre femmes et hommes à travail égal et par catégorie d'emploi. Elles devront engager des mesures en cas d'écart trop important sans raison objective, sous risque de sanctions, voire de pénalités financières.

Par ailleurs, le texte de 22 articles, qui concerne le privé comme le public, interdit qu'un salarié ne soit pas autorisé à divulguer s'il le souhaite des éléments de sa rémunération et qu'il soit demandé à un candidat à un poste sa rémunération actuelle ou antérieure.

"On a pris un peu de temps pour les concertations. C'est pour ça qu'on a un petit peu de retard par rapport au calendrier européen", a expliqué Jean-Pierre Farandou, affirmant que "le gouvernement a essayé de trouver l'équilibre entre les positions exprimées par les uns et par les autres".

La secrétaire générale de la CGT, réélue vendredi à la tête du syndicat, Sophie Binet, a vu comme une "excellente nouvelle" qu'un projet de loi soit avancé, même s'"il va falloir que la copie progresse considérablement".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: le PIB finalement attendu à +0,7% en 2026 et 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:54 

    L'Italie devrait voir son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,7% tant en 2026 qu'en 2027, au lieu de 0,6% prévu auparavant, selon les dernières prévisions de l'Institut national des statistiques (Istat) publiées vendredi. Cette progression sera "entièrement ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Le marché du travail américain se tient bien, à l'inverse des prix
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:53 

    Les États-Unis connaissent plusieurs mois d'affilée de solides créations d'emplois et un taux de chômage modeste, confirmés vendredi par les données officielles qui enchantent la Maison-Blanche. En mai, 172.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, surprenant ... Lire la suite

  • ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Canada : hausse surprenante des embauches, le taux de chômage de mai en baisse
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:52 

    Le taux de chômage au Canada a baissé à 6,6% en mai grâce à une hausse inattendue des embauches dans plusieurs secteurs, contrastant avec le nombre élevé de pertes d'emplois depuis le début de l'année, selon des données officielles publiées vendredi. L'économie ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    S&P ne changera pas ses règles pour intégrer plus tôt SpaceX à son indice phare S&P 500
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.06.2026 16:52 

    S&P a écarté un changement de ses règles qui aurait notamment permis à SpaceX, dont l'entrée en Bourse est imminente, d'intégrer plus rapidement son indice phare, le S&P 500. S&P Dow Jones Indices, société commune entre S&P Global et le groupe boursier

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank