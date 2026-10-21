Vivendi : AlphaValue salue le désendettement, mais reste sur ses gardes

Vivendi progresse de 0,26% ce mercredi matin à la Bourse de Paris, au lendemain de la publication de son activité trimestrielle. Si le groupe affiche une croissance organique de ses revenus et poursuit la réduction de sa dette, AlphaValue pointe la dépréciation de ses actifs, notamment de sa participation dans Universal Music Group (UMG).

Au troisième trimestre 2026, Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros, en hausse de 13,8% sur un an et de 5% à taux de change et périmètre constants. Cette progression a été principalement portée par Gameloft, dont les revenus ont atteint 72 millions d'euros, en croissance organique de 6,1%, grâce notamment au succès des mises à jour de ses principales franchises, dont Disney Dreamlight Valley.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 217 millions d'euros, en progression de 2,1% en données publiées, mais en repli de 2,6% en données organiques.

La principale avancée concerne toutefois le bilan. Vivendi a ramené son endettement net à 1,28 milliard d'euros fin septembre, contre 1,59 milliard trois mois plus tôt et 1,50 milliard fin 2025. Cette amélioration s'explique notamment par le remboursement de 250 millions d'euros effectué par Lagardère sur le prêt de 450 millions d'euros consenti par Vivendi. Le groupe a également procédé au remboursement anticipé de 250 millions d'euros de financements structurés, dont l'encours ressort désormais à 1,1 milliard d'euros.

Ces progrès ne suffisent cependant pas à dissiper les réserves d'AlphaValue. Selon les estimations du bureau d'études, la valeur nette d'actifs (ANR) de Vivendi, que le groupe ne publie pas directement, aurait reculé d'environ 500 millions d'euros au cours du trimestre, pour s'établir autour de 2,6 milliards d'euros. En cause principalement, la baisse du cours d'UMG, qui a entraîné une dépréciation de 21% de la participation détenue par Vivendi.

Malgré les avancées sur le front du désendettement, AlphaValue estime que la valorisation actuelle du titre n'offre pas une marge de sécurité suffisante, compte tenu notamment du risque d'une amende pouvant atteindre un milliard d'euros dans le dossier Lagardère.

Les prochaines publications trimestrielles d'UMG, attendues la semaine prochaine, ainsi que les éventuels développements autour d'une prise de contrôle anticipée de Lagardère pourraient néanmoins raviver l'intérêt des investisseurs et les spéculations sur les intentions du groupe Bolloré.