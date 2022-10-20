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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vivendi affiche un CA au T3 en hausse à 2,58 milliards d'euros
information fournie par Reuters20/10/2022 à 18:01

20 octobre (Reuters) - Vivendi SE VIV.PA :

* VIVENDI : CHIFFRE D’AFFAIRES DE 7 451 MILLIONS D’EUROS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022, EN CROISSANCE DE +8,5 % (+3,7 % EN ORGANIQUE1 )

* AU 30 SEPTEMBRE 2022, LES LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES DU GROUPE SONT DISPONIBLES À HAUTEUR DE 2,7 MILLIARDS D’EUROS

* CANAL+ CA +1 % SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022 (-3,3 % AU 3ÈME TRIMESTRE)

* DÉTIENT À CE JOUR DIRECTEMENT 83,9 MILLIONS DE SES PROPRES ACTIONS, SOIT 7,6 % DE SON CAPITAL SOCIAL

* CA AU T3 À EUR 2,58 MDS CONTRE EUR 2,48 MDS IL Y A UN AN

* VIVENDI NEUF PREMIERS MOIS DE 2022, CA CANAL+ À EUR 4.292 MILLION

* CA DU GROUPE CANAL+ AU T3 À EUR 1,42 MD CONTRE EUR 1,47 MD IL Y A UN AN

* NOUS TRAVAILLONS ACTIVEMENT À L’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE LA CE DANS LE CADRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC LE GROUPE LAGARDÈRE - YANNICK BOLLORÉ ET ARNAUD DE PUYFONTAINE

* ENVISAGE LE RESTE DE L’ANNÉE SEREINEMENT, EN DÉPIT DES TURBULENCES MACRO-ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES - YANNICK BOLLORÉ ET ARNAUD DE PUYFONTAINE

Texte original sur Eikon ID:nNDL1Xgr2p Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Rédaction de Gdansk)

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