Vivendi: accords bilatéraux de financements structurés

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir conclu des accords bilatéraux de financements structurés lui permettant de couvrir les éventuels besoins de remboursement de sa dette obligataire, dans l'hypothèse où son projet de scission serait poursuivi puis approuvé par ses actionnaires.



Ces accords, prévoyant la conclusion de produits dérivés à dénouement purement monétaire portant sur une partie des titres UMG, ont été conclus avec cinq banques pour une valeur nominale de deux milliards d'euros.



La mise à disposition des fonds au titre de ces accords bilatéraux emporterait annulation des engagements disponibles dans le cadre du contrat de crédit renouvelable syndiqué de Vivendi et de ses huit contrats de crédit renouvelable bilatéraux.





