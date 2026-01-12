 Aller au contenu principal
Vitol et Trafigura ont proposé du pétrole vénézuélien aux raffineurs indiens et chinois, selon des sources
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:18

Une flamme brûlant du gaz naturel est visible dans une usine de traitement de brut lourd exploitée par la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, dans la ceinture riche en pétrole de l'Orénoque, près de Cabrutica, dans l'État d'Anzoategui

par Nidhi Verma et Siyi Liu

Vitol et Trafigura sont entrés en discussions sur des ventes de pétrole ‍brut vénézuélien avec des raffineurs en Inde et en Chine en vue de livraisons en mars, ont déclaré plusieurs sources commerciales lundi.

Vendredi, les deux entreprises de courtage de ‌pétrole brut ont confirmé avoir conclu des accords avec le gouvernement américain pour aider à commercialiser le pétrole vénézuélien bloqué, quelques jours après que Caracas ​a accepté d'exporter jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut vers les ⁠États-Unis.

Leurs efforts de commercialisation devraient accélérer la vente de pétrole vénézuélien dans le cadre du programme américain, ce qui permettra au Venezuela ⁠de reprendre ses exportations, interrompues ‍depuis l'éviction du président Nicolas Maduro par Washington.

Selon deux des ⁠sources, Vitol s'adresse aux raffineurs d'État indiens pour vendre le pétrole vénézuélien. Le négociant a proposé une cargaison avec un rabais de 8 à 8,50 dollars le ​baril par rapport à l'ICE Brent sur une base livrée à un, a déclaré l'une des sources.

Les raffineurs Indian Oil Corp et Hindustan Petroleum Corp envisageraient d'acheter du ⁠pétrole vénézuélien, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

Aucun ​de ces raffineurs n'a répondu aux demandes de commentaires.

Reliance Industries ​a déclaré qu'elle envisagerait ​de reprendre ses achats de brut vénézuélien si les ventes à des acheteurs non ​américains étaient autorisées par la réglementation américaine.

Selon ⁠les sources, Vitol et Trafigura ont également approché PetroChina.

"Les négociants pourraient d'abord s'adresser aux grands négociants en pétrole de l'État plutôt qu'aux raffineurs indépendants en Chine qui achètent généralement du pétrole sanctionné bon marché", a déclaré l'une des sources.

PetroChina n'a pas répondu ‌immédiatement à une demande de commentaire. Vitol s'est refusé à tout commentaire.

Trafigura a déclaré qu'elle fournissait des services logistiques et de marketing pour faciliter la vente du pétrole vénézuélien, mais a refusé de commenter les discussions.

(Rédigé par Nidhi Verma, Siyi Liu, Chen Aizhu et Florence Tan; avec Julia Payne et Shariq Khan; version française Etienne Breban; ‌édité par Sophie Louet)

  • 17:23

    J’aime Trump et l’Amérique. Ces pays ont raisons de commercer, ce n’est pas aux US de diriger la plante entière !

