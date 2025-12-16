Vital Farms chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions du distributeur alimentaire Vital Farms VITL.O chutent de près de 8% à environ 31,8 dollars dans les échanges matinaux

** VITL prévoit maintenant des revenus de 755 à 765 millions de dollars pour l'exercice 25, en baisse par rapport aux 775 millions de dollars précédents, citant des interruptions temporaires de commandes de son système de planification des ressources d'entreprise (ERP)

** La société continue de s'attendre à un Ebitda ajusté de plus de 115 millions de dollars pour l'exercice 25

** VITL fixe un objectif de revenus de 2 milliards de dollars pour 2030 et une marge d'Ebitda ajustée comprise entre 15 et 17%

** La note moyenne de 13 analystes est "buy" ou plus élevée; leur PT médian est de 52 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 15,7 % depuis le début de l'année