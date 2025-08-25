Vital Energy augmente suite à l'acquisition de Crescent Energy pour un montant de 3,1 milliards de dollars

(Mises à jour)

25 août - ** Les actions de Vital Energy VTLE.N augmentent de 11,5 % à 17,6 $ avant le marché

** Crescent Energy CRGY.N annonce qu'il va acquérir Vital Energy VTLE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour un montant de 3,1 milliards de dollars, y compris la dette

** L'opération représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actionnaires de Crescent détiendront environ 77 % de la société combinée, le reste étant détenu par VTLE

** L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année

** CRGY déclare qu'il a prévu de vendre des actifs non essentiels pour un montant d'un milliard de dollars afin de renforcer son bilan

** Reuters avait rapporté les négociations vendredi, citant des sources familières avec le sujet

** À la dernière clôture, les actions de VTLE ont baissé de 49% depuis le début de l'année