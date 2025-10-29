Vita Coco en hausse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la demande d'eau de coco

29 octobre - ** Les actions du fabricant de boissons Vita Coco COCO.O en hausse de 7,6 % à 45,43 $ avant le marché

** Co augmente ses prévisions de bénéfices annuels après des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses produits à base d'eau de coco et à des taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis et sur les principaux marchés internationaux

** Co prévoit désormais un chiffre d'affaires net annuel compris entre 580 et 595 millions de dollars, alors que les prévisions précédentes se situaient entre 565 et 580 millions de dollars

** L'Ebitda ajusté annuel est désormais prévu dans une fourchette de 90 à 95 millions de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 86 à 92 millions de dollars.

** Le chiffre d'affaires de 182 millions de dollars au troisième trimestre a dépassé les estimations de 155,4 millions de dollars et le bénéfice par action de 40 cents a dépassé les attentes de 29 cents - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, COCO a progressé de 14,4 % depuis le début de l'année