Vista Equity étudierait différentes options stratégiques pour le fournisseur de logiciels financiers Finastra

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* Morgan Stanley conseillerait Vista dans le cadre d'un examen stratégique préliminaire de Finastra, selon certaines sources

* Selon certaines sources, le processus pourrait inclure une cession totale, une cession de participation, une fusion ou une acquisition

* Les estimations de valeur s'élèveraient jusqu'à 12 milliards de dollars, selon des sources

* Blackstone ferait partie des soumissionnaires potentiels qui étudient le dossier de Finastra, selon une source

par Amy-Jo Crowley et Milana Vinn

La société de capital-investissement Vista Equity Partners explore actuellement différentes options stratégiques pour Finastra, qui pourraient inclure une vente potentielle de ce fournisseur de logiciels spécialisé dans les institutions financières, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

Le groupe de rachat travaille avec les banquiers d'affaires de Morgan Stanley MS.N sur ce processus, qui en est à ses débuts et pourrait déboucher sur une cession totale de la société, mais aussi sur la cession d'une participation par Vista ou sur une fusion ou une acquisition de Finastra avec un autre acteur du secteur, ont précisé les sources.

Finastra a déjà suscité un intérêt initial de la part de plusieurs parties, notamment d'autres sociétés d'investissement, ont indiqué ces sources. Blackstone BX.N figure parmi les soumissionnaires potentiels qui étudient la société, a ajouté l'une des sources.

Les sources ont toutefois précisé qu'il n'y avait aucune certitude que ce processus aboutisse à une transaction, et ont souhaité garder l'anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

Vista, Finastra, Morgan Stanley et Blackstone ont tous refusé de commenter.

Vista cherche à tirer parti du regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs liés aux logiciels financiers, alors même que les valorisations dans ce secteur continuent de souffrir en raison des incertitudes quant à la manière dont l'intelligence artificielle pourrait bouleverser les modèles économiques et la rentabilité.

Deux de ces personnes ont indiqué que Finastra pourrait être valorisée à plus d'un chiffre élevé dans les milliards de dollars, tandis qu'une troisième a précisé que les multiples de bénéfices traditionnels pour une société de logiciels spécialisée permettraient d'évaluer Finastra à hauteur de 12 milliards de dollars. La société prévoit de générer un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 650 millions de dollars cette année, a déclaré la troisième source.

Basée à Londres, Finastra fournit des logiciels utilisés par les banques et autres institutions financières pour les opérations de paiement, de crédit et de banque d'entreprise. La société a été créée en 2017 par Vista à la suite de la fusion entre Misys et la société canadienne D+H; elle compte parmi ses clients des milliers d'institutions financières à travers le monde, dont plus de 80 % des plus grandes banques mondiales, selon son site web.

L'entreprise a connu une transformation majeure depuis la nomination de Chris Walters au poste de directeur général en janvier 2025, avec la cession de certaines divisions afin de mieux se concentrer sur ses compétences clés: les logiciels de paiement et de crédit.

Cela a notamment consisté à céder l'activité de trésorerie et de marchés de capitaux de Finastra à la société de rachat Apax Partners, qui a été rebaptisée Teciem à l'issue de la transaction en février. Finastra a également conclu en juin un accord pour céder son activité de banque universelle, , à Pollen Street Capital.