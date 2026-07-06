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Vista Equity et Quinti Capital auraient proposé de racheter la société française d'adtech Criteo, selon certaines sources
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vista Equity Partners et la société d'investissement Quinti Capital ont proposé de racheter la société française de technologie publicitaire Criteo CI5A.BN , ont déclaré lundi deux sources proches du dossier.

* Les sociétés ont soumis la semaine dernière une offre valorisant Criteo à plus de 50 % au-dessus de son cours récent, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car cette information n’est pas publique.

* L'action Criteo, cotée aux États-Unis, a clôturé lundi en hausse de 21,4 % à 23,17 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 1,16 milliard de dollars. Bloomberg News avait rapporté cette information plus tôt dans la journée.

* Criteo, dont le siège est à Paris, n’a pas encore pris de décision quant à la manière de répondre à cette proposition de rachat, ont ajouté ces sources.

* Criteo fournit des services de publicité numérique et de “retail media”, en utilisant les données et l’intelligence artificielle pour aider les marques et les détaillants à cibler les acheteurs et à stimuler les ventes en ligne.

Fusions / Acquisitions
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