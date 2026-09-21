VisionGroup dévoile des résultats en hausse

Au premier semestre 2026, le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique a enregistré un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, en progression de 34%, et un chiffre d'affaires ajusté de 839 millions d'euros ( 29% à données publiées et 37% à taux de change et droits de douane constants).

La tendance a été portée par le dynamisme des activités de logiciels et services, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 39% à 125 millions d'euros (incluant 61 millions d'euros de revenus récurrents, en hausse de 73%), le groupe a affiché une solide accélération de sa rentabilité.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 160 millions d'euros ( 48%), portant la marge d'Ebitda ajusté à 19,1%, soit un gain de 2,4 points par rapport au premier semestre 2025. L'Ebit ajusté a progressé de 82% pour atteindre 96 millions d'euros (soit une marge de 11,4%), tandis que le résultat net ajusté s'est élevé à 77 millions d'euros. Sur le plan financier, la génération de free cash-flow opérationnel a atteint 127 millions d'euros ( 51%), permettant au groupe de porter sa trésorerie nette à 197 millions d'euros à la fin juin 2026.

Vusion a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels et vise une croissance de son chiffre d'affaires ajusté entre 15 et 20% (à taux de change et droits de douane constants), ainsi qu'une expansion de la marge d'Ebitda ajusté de plus de 100 points de base.